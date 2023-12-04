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Сон Хын Мин — первый игрок, забивавший четырём действующим чемпионам АПЛ

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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отметился уникальным достижением в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Сон Хын Мин — первый игрок, забивавший четырём действующим чемпионам АПЛ
  • Gettyimages.ru

Корейский игрок стал первым в истории АПЛ, который забивал четырём разным действующим чемпионам лиги.

Накануне Сон отличился в матче 14-го тура с «Манчестер Сити» (3:3). До этого он забивал «Ливерпулю», «Челси» и «Лестеру» — все эти команды были действующими чемпионами на тот момент, когда он отмечался голами в их ворота.

Ранее сообщалось, что Эрлингу Холанду грозит обвинение от FA за критику судьи в матче с «Тоттенхэмом».

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