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Садовый высоко оценил действия Минспорта по проведению соревнований в России

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Советский и российский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый прокомментировал отказ российских атлетов от регистрации на чемпионате мира в Катаре, который является последним квалификационным стартом на Олимпиаду-2024 в Париже.
Садовый высоко оценил действия Минспорта по проведению соревнований в России
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«По всей видимости, Международная федерация плавания и не приглашает нас туда в связи с санкциями, а как самовыдвиженцы ребята ехать не хотят. Нам же ставят условия: если мы отрекаемся от страны под белым флагом, мало того, снимаемся в ролике с осуждением государства — вот тогда мы поедем на соревнования», — заявил Садовый RT.

Он также поделился ожиданиями от предстоящих соревнований в 2024 году, которые пройдут в России.

«Ребята все заряженные, мало того, Минспорт и Всероссийская федерация плавания создают им все условия для проведения сборов, организовывают питание и выделяют хорошие денежные средства на призовые. Не будет США, Англии, Франции и Германии — да и бог с ними, будем заниматься спортом по-своему», — добавил он.

Ранее Чепик назвал неприемлемыми условия участия российских пловцов в ОИ в Париже.

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