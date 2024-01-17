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Чепик назвал неприемлемыми условия участия российских пловцов в ОИ в Париже

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал отказ российских атлетов от регистрации на чемпионат мира в Катаре, который является последним квалификационным стартом перед Олимпиадой-2024 в Париже.
Чепик назвал неприемлемыми условия участия российских пловцов в ОИ в Париже
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«Выдвинутые условия являются абсолютно неприемлемыми. Наше участие без флага и гимна, отмена команды никаким образом не связаны с Олимпийскими играми», — заявил Чепик RT.

По его мнению, сентябрьское заявление World Aquatics, в котором говорилось о возвращении российских спортсменов на международную арену не раньше февраля 2024 года, является лицемерием.

«Это абсолютное лицемерие и попытка дать какой-то шанс более слабым спортсменам, которые продолжают надеяться на какие-то вещи, хотя и так всё понятно. Смогут ли наши внутренние турниры затмить те, на которые мы не поедем? Мы делаем своё дело и устанавливаем рекорды России и мира, обновляем команду, и нам не надо никому ничего доказывать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские пловцы и прыгуны в воду не выступят на ЧМ по водным видам спорта.

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