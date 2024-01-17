Российские пловцы не выступят на ЧМ по водным видам спорта
«После консультации с отделом целостности водных видов спорта можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира», — передаёт заявление World Aquatics ТАСС.
Мировое первенство пройдёт со 2 по 18 февраля. Турнир является квалификацией к Олимпийским играм — 2024 в Париже (Франция).
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее Светлана Ромашина высказалась о возвращении российского спорта на международную арену.