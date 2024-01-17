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Российские пловцы не выступят на ЧМ по водным видам спорта

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Российские спортсмены не примут участие на чемпионате мира по водным видам в Дохе (Катар).

«После консультации с отделом целостности водных видов спорта можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира», — передаёт заявление World Aquatics ТАСС.

Мировое первенство пройдёт со 2 по 18 февраля. Турнир является квалификацией к Олимпийским играм — 2024 в Париже (Франция).

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Светлана Ромашина высказалась о возвращении российского спорта на международную арену.

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