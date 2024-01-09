Газизов: нет опасений, что Бердыев покинет махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном уходе главного тренера Курбана Бердыева со своего поста.

«Нет опасений. Честно говоря, я об этом даже не задумывался. Думаю, что Курбана Бекиевича всё устраивает. Смысл об этом разговаривать? Мы идём на первом месте. Других путей, кроме как доказывать, что ты там не зря, нет», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, что в июле текущего года махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева. Детали соглашения специалиста с клубом не разглашаются.

На данный момент «Динамо» с 37 очками лидирует в таблице Первой лиги. В 20-м туре махачкалинский клуб уступил «Торпедо» со счётом 0:2. На второй строчке располагаются «Химки» с 36 баллами. Тройку замыкает «Акрон» (35).

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли ожидать приглашения клубов из России в Суперлигу.