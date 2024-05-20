Reuters: есть опасения, что все пассажиры погибли при крушении вертолёта Раиси

Есть опасения, что все пассажиры погибли при крушения вертолёта иранского президента Ибрагима Раиси.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Также сообщалось, что вертолёт Раиси полностью сгорел при крушении.

Кроме того, по словам одного из иранских чиновников, вероятность того, что Раиси выжил при крушении вертолёта, низка.