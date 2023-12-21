Гаджиев сомневается, что российские клубы пригласят в Суперлигу

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли ожидать приглашения клубов из России в Суперлигу.

«Это зависит от позиции тех клубов, которые выступают за создание Суперлиги. Испания тоже придерживается санкций в отношении России. Я просто не верю, что футбол для них будет вне политики. С другой стороны, к нам могут обратиться в том случае, если будет не хватать поддержки для создания этого первенства», — сказал Гаджиев RT.

По его мнению, российские клубы пока не находятся на необходимом уровне для участия в Суперлиге.

«По большому счёту, в этот турнир планируется приглашать ведущие команды, которые выигрывали Лигу чемпионов или доходили до решающих стадий. К сожалению, ни один наш клуб пока недотягивает до этого уровня», — добавил он.

Ранее Гаджиев заявил, что создание Суперлиги может привести к расколу в футболе.