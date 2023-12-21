RT в Telegram
Подпишись

Гаджиев сомневается, что российские клубы пригласят в Суперлигу

Короткая ссылка
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли ожидать приглашения клубов из России в Суперлигу.

«Это зависит от позиции тех клубов, которые выступают за создание Суперлиги. Испания тоже придерживается санкций в отношении России. Я просто не верю, что футбол для них будет вне политики. С другой стороны, к нам могут обратиться в том случае, если будет не хватать поддержки для создания этого первенства», — сказал Гаджиев RT.

По его мнению, российские клубы пока не находятся на необходимом уровне для участия в Суперлиге.

«По большому счёту, в этот турнир планируется приглашать ведущие команды, которые выигрывали Лигу чемпионов или доходили до решающих стадий. К сожалению, ни один наш клуб пока недотягивает до этого уровня», — добавил он.

Ранее Гаджиев заявил, что создание Суперлиги может привести к расколу в футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить