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Гаджиев считает, что создание Суперлиги может привести к расколу в футболе

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на решение Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.

«Я придерживаюсь существующего строя в футболе. Многие клубы выступили против создания Суперлиги. Её учреждение приведёт к расколу, и в подтверждение этих слов уже приводился ряд весомых аргументов. Игра с мячом продолжает развитие в мире благодаря работе международных федераций. Значительный прогресс произошёл в Африке, у меня самого был опыт поездки в Лаос в качестве инструктора ФИФА. По этой же причине и возрастает количество участников на чемпионате мира», — сказал Гаджиев RT.

По его мнению, развитие футбола во всём мире обусловлено правильным направлением ФИФА в своей работе.

«Хочу сказать, что тот курс, который был избран ФИФА, является верным, и мы это видим. Идёт работа по продвижению и развитию женского футбола — на него выделяется финансирование. Не знаю, какая сегодня платформа у организаторов Суперлиги, и поэтому неясно, к чему приведёт её создание», — добавил он.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов допустил приглашение российских клубов в Суперлигу.

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