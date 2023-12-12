Болельщиков «Севильи» допустили на матч Лиги чемпионов с «Лансом»

Болельщики «Севильи» получили разрешение посетить выездной матч группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лансом».

«Болельщики «Севильи», у которых есть билеты, могут посмотреть матч с трибун. «Севилья» получила разрешение после слушаний, состоявшихся сегодня утром», — говорится в сообщении пресс‑службы испанского футбольного клуба.

Напомним, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что запретит болельщикам «Севильи» приезжать на матч с «Лансом». В ответ на его слова «Севилья» может подать жалобу в УЕФА в случае недопуска её фанатов.

Игра состоится 12 декабря и начнётся в 20:45 мск.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ланс» Франк Эз заявил, что решение властей о запрете на въезд болельщиков испанской «Севильи» вызывает у него недоумение на фоне скорого проведения Олимпиады-2024.