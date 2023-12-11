Тренер «Ланса» усомнился в готовности Парижа к Олимпиаде из-за матча Лиги чемпионов

Главный тренер футбольного клуба «Ланс» Франк Эз заявил, что решение властей о запрете на въезд болельщиков испанской «Севильи» вызывает у него недоумение на фоне скорого проведения Олимпиады-2024.

«Что мы будем делать с Олимпийскими играми, если не можем принять 300 севильцев на нашей земле. Люди давно планировали путешествие, а мы говорим им нет в последний момент, потому что у нас возникли определённые проблемы», — цитирует Эза RMC.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что запретит болельщикам «Севильи» приезжать на матч с «Лансом». В ответ на его слова «Севилья» может подать жалобу в УЕФА в случае недопуска её фанатов.

Игра состоится 12 декабря и начнётся в 20:45 мск.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы «красных дьяволов» в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».