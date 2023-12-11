Канчельскис заявил, что МЮ кровь из носу нужна победа в матче с «Баварией»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы «красных дьяволов» в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

«У МЮ дела идут неважно. Будем надеяться, что они победят, им кровь из носу нужна победа. Скорее всего, у «Баварии» будет смешанный состав. Всё-таки план уже выполнили», — сказал Канчельскис ODDS.

Встреча между командами пройдёт 12 декабря в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 мск.

Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков. МЮ — на четвёртой позиции (четыре балла).

Ранее Роберт Левандовски заявил, что для победы в Лиге чемпионов необходима удача.