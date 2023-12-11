RT в Telegram
Подпишись

Канчельскис заявил, что МЮ кровь из носу нужна победа в матче с «Баварией»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы «красных дьяволов» в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».
Канчельскис заявил, что МЮ кровь из носу нужна победа в матче с «Баварией»
  • Gettyimages.ru

«У МЮ дела идут неважно. Будем надеяться, что они победят, им кровь из носу нужна победа. Скорее всего, у «Баварии» будет смешанный состав. Всё-таки план уже выполнили», — сказал Канчельскис ODDS.

Встреча между командами пройдёт 12 декабря в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 мск.

Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков. МЮ — на четвёртой позиции (четыре балла).

Ранее Роберт Левандовски заявил, что для победы в Лиге чемпионов необходима удача.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить