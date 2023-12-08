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Левандовски считает, что для победы в Лиге чемпионов необходима удача

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил шансы своей команды на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

«Мы знаем, что необходима удача, нужно иметь в распоряжении всех игроков в самой важной части сезона, когда проходят ключевые матчи», —цитирует Левандовского Barca Universal.

В нынешнем сезоне польский футболист провёл за сине-гранатовых 17 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передач. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Напомним, что сине-гранатовые досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

Ранее сообщалось, что Левандовски может досрочно покинуть «Барселону».

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