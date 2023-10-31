В «Актобе» опровергли информацию о назначении Слуцкого главным тренером
- РИА Новости
«Насколько я знаю, вообще ничего такого не было», — приводит слова Логвиненко «Спорт-Экспресс».
В СМИ появилась информация, что Слуцкий и главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев входят в число основных кандидатов на должность главного тренера казахстанского клуба в случае ухода Андрея Карповича.
Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».
Ранее Слуцкий объяснил, почему не возвращается к тренерской деятельности.