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В «Актобе» опровергли информацию о назначении Слуцкого главным тренером

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Спортивный директор «Актобе» Юрий Логвиненко опроверг информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером команды.
В «Актобе» опровергли информацию о назначении Слуцкого главным тренером
  • РИА Новости

«Насколько я знаю, вообще ничего такого не было», — приводит слова Логвиненко «Спорт-Экспресс».

В СМИ появилась информация, что Слуцкий и главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев входят в число основных кандидатов на должность главного тренера казахстанского клуба в случае ухода Андрея Карповича.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».

Ранее Слуцкий объяснил, почему не возвращается к тренерской деятельности.

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