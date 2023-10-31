В «Актобе» опровергли информацию о назначении Слуцкого главным тренером

Спортивный директор «Актобе» Юрий Логвиненко опроверг информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером команды.

«Насколько я знаю, вообще ничего такого не было», — приводит слова Логвиненко «Спорт-Экспресс».

В СМИ появилась информация, что Слуцкий и главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев входят в число основных кандидатов на должность главного тренера казахстанского клуба в случае ухода Андрея Карповича.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».

Ранее Слуцкий объяснил, почему не возвращается к тренерской деятельности.