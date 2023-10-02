Слуцкий: я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, почему не возвращается к тренерской деятельности.

«Почему я не работаю? Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера и я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми, даже не всегда приятными», — сказал Слуцкий в эфире шоу «Импровизаторы».

Слуцкий работал в российских клубах, в том числе в ЦСКА, с которым по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Также известен по работе с «Москвой» и «Крыльями Советов». Помимо российских команд, он возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витессе».

15 ноября 2022 года стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Ранее в РФС отреагировали на слова Слуцкого об отказе выделить деньги его школе.