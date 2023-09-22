В РФС отреагировали на слова Слуцкого об отказе выделить деньги его школе

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на слова российского тренера Леонида Слуцкого об отсутствии финансовой поддержки его футбольной школы.

«За последние два сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 млн рублей для участия в Юношеской футбольной лиге «Юг» и 150 тыс. рублей на мячи», — приводит слова пресс-службы коммуникаций РФС «Чемпионат».

Напомним, что комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно. Такое наказание российский специалист получил за публичные высказывания на YouTube-шоу.

Позже Слуцкий прокомментировал наказание словами: «РФС ни копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тыс. решили забрать».

15 ноября 2022 года стало известно, что тренер решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Ранее президент РФС Александр Дюков прокомментировал последние товарищеские матчи сборной России.