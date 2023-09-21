Дюков отметил важность проведения товарищеских матчей сборной России с Катаром и Египтом
- РИА Новости
«Важно, что мы смогли их провести. Если оценивать качество игры против сборной Катара, мне понравились первые 15 минут и небольшой отрезок в конце матча. После замен мы смогли вернуть себе инициативу. Для ребят это хорошая возможность проверить свои силы», — заявил Дюков.
В сентябре сборная России провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч Россия проиграла (1:2).
12 сентября Россия сыграла вничью с Катаром (1:1).
Ранее Дюков ответил на вопрос о снижении интереса к сборной России по футболу.