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Дюков отметил важность проведения товарищеских матчей сборной России с Катаром и Египтом

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал последние товарищеские матчи сборной России.
Дюков отметил важность проведения товарищеских матчей сборной России с Катаром и Египтом
  • РИА Новости

«Важно, что мы смогли их провести. Если оценивать качество игры против сборной Катара, мне понравились первые 15 минут и небольшой отрезок в конце матча. После замен мы смогли вернуть себе инициативу. Для ребят это хорошая возможность проверить свои силы», — заявил Дюков.

В сентябре сборная России провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч Россия проиграла (1:2).

12 сентября Россия сыграла вничью с Катаром (1:1).

Ранее Дюков ответил на вопрос о снижении интереса к сборной России по футболу.

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