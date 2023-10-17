Роднина — о футболе в России: либо не так учим, либо не тому
«Мы либо не так учим, либо не тому. Если взять гимнастику, плавание, фигурное катание, мы имеем результат. Что происходит в футболе — вопрос к тренерско-педагогическому составу. Имеет значение, что мы долго ни с кем не встречались. Но качество игры зависит от другого», — приводит слова Родниной Sport24.
Накануне сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Кенией. Игра завершилась со счётом 2:2.
Ранее Светлана Журова прокомментировала итоги товарищеского матча между сборными России и Кении.