Роднина — о футболе в России: либо не так учим, либо не тому

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о футболе в России.

«Мы либо не так учим, либо не тому. Если взять гимнастику, плавание, фигурное катание, мы имеем результат. Что происходит в футболе — вопрос к тренерско-педагогическому составу. Имеет значение, что мы долго ни с кем не встречались. Но качество игры зависит от другого», — приводит слова Родниной Sport24.

Накануне сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Кенией. Игра завершилась со счётом 2:2.

Ранее Светлана Журова прокомментировала итоги товарищеского матча между сборными России и Кении.