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Messaggero: экс-работник Ватикана задержан за попытку продажи рукописи XVII века

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Жандармерия Ватикана арестовала бывшего сотрудника базилики Святого Петра после того, как он пытался продать Святому престолу рукопись XVII века с секретами балдахина работы Джанлоренцо Бернини, который украшает главный католический собор мира.

Об этом пишет газета Il Messaggero.

Отмечается, что речь идёт о документах, веками хранившихся в архивах базилики, но которые не были каталогизированы и оцифрованы.

По данным издания, обвиняемый на протяжении десятка дней находится под арестом в ожидании судебного процесса.

В прошлом году ватиканский трибунал приговорил кардинала Анджело Беччу к 5,5 года заключения по делу о махинациях с элитной недвижимостью в Лондоне.

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