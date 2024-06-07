Messaggero: экс-работник Ватикана задержан за попытку продажи рукописи XVII века
Об этом пишет газета Il Messaggero.
Отмечается, что речь идёт о документах, веками хранившихся в архивах базилики, но которые не были каталогизированы и оцифрованы.
По данным издания, обвиняемый на протяжении десятка дней находится под арестом в ожидании судебного процесса.
В прошлом году ватиканский трибунал приговорил кардинала Анджело Беччу к 5,5 года заключения по делу о махинациях с элитной недвижимостью в Лондоне.