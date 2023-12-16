ANSA: в Ватикане кардинала Беччу приговорили к 5,5 года тюрьмы за махинации
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Отмечается, что процесс по делу о приобретении недвижимости для Святого престола в Лондоне длился на протяжении двух с половиной лет.
По версии следствия, Беччу ответствен за совершённые в ходе заключения сделки нарушения и злоупотребления.
На скамье подсудимых, помимо кардинала, оказались ещё девять фигурантов.
На момент процесса приобретения недвижимости Беччу занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам.