ANSA: в Ватикане кардинала Беччу приговорили к 5,5 года тюрьмы за махинации

Ватиканский трибунал приговорил кардинала Анджело Беччу к 5,5 года заключения по делу о махинациях с элитной недвижимостью в Лондоне, информирует агентство ANSA.

Отмечается, что процесс по делу о приобретении недвижимости для Святого престола в Лондоне длился на протяжении двух с половиной лет.

По версии следствия, Беччу ответствен за совершённые в ходе заключения сделки нарушения и злоупотребления.

На скамье подсудимых, помимо кардинала, оказались ещё девять фигурантов.

На момент процесса приобретения недвижимости Беччу занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам.