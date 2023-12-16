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ANSA: в Ватикане кардинала Беччу приговорили к 5,5 года тюрьмы за махинации

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Ватиканский трибунал приговорил кардинала Анджело Беччу к 5,5 года заключения по делу о махинациях с элитной недвижимостью в Лондоне, информирует агентство ANSA.
ANSA: в Ватикане кардинала Беччу приговорили к 5,5 года тюрьмы за махинации
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что процесс по делу о приобретении недвижимости для Святого престола в Лондоне длился на протяжении двух с половиной лет.

По версии следствия, Беччу ответствен за совершённые в ходе заключения сделки нарушения и злоупотребления.

На скамье подсудимых, помимо кардинала, оказались ещё девять фигурантов.

На момент процесса приобретения недвижимости Беччу занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам.

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