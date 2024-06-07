Пушков — о передаче ВСУ истребителей Mirage: у Макрона нет чувства ответственности

Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 и обучении украинских солдат, заявил, что у французского лидера отсутствует чувство ответственности.

По его словам, Макрон является «одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией».

«Макрон жонглирует словами, пытаясь доказать, что он не занимается эскалацией, хотя он — один из тех, кто уже внёс наибольший вклад в неё со стороны Запада, а намерен внести ещё больший», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее Макрон заявил, что Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 и обучит пилотов.

Также, по его словам, Франция намерена подготовить бригаду ВСУ в составе 4,5 тыс. бойцов.