Пушков — о передаче ВСУ истребителей Mirage: у Макрона нет чувства ответственности
По его словам, Макрон является «одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией».
«Макрон жонглирует словами, пытаясь доказать, что он не занимается эскалацией, хотя он — один из тех, кто уже внёс наибольший вклад в неё со стороны Запада, а намерен внести ещё больший», — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее Макрон заявил, что Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 и обучит пилотов.
Также, по его словам, Франция намерена подготовить бригаду ВСУ в составе 4,5 тыс. бойцов.