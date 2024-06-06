Макрон: Франция намерена подготовить бригаду ВСУ в составе 4,5 тысячи бойцов

Франция намерена подготовить украинскую бригаду в составе 4,5 тыс. человек, обучить и вооружить её, сообщил Эммануэль Макрон в эфире французского телевидения.

РИА Новости

«Задача состоит в том, чтобы подготовить 4,5 тыс. украинских солдат, вооружить их, обучить, чтобы защитить свою землю», — заявил он. Макрон также сообщил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.