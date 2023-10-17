Журова: болела, чтобы Камерун забил России, товарищеские матчи нужно играть вничью

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала итоги товарищеского матча между сборными России и Кении.

«Все товарищеские матчи нужно играть вничью, даже специально. Я очень болела, чтобы Камерун забил и была ничья. В товарищеских матчах нужно просто проявить уважение друг к другу. Не надо относиться серьёзно», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Игра между Россией и Кенией завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Облякова.

Ранее сообщалось, что РФС работает над организацией домашнего матча сборной России в ноябре.