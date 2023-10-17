Журова: болела, чтобы Камерун забил России, товарищеские матчи нужно играть вничью
- РИА Новости
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«Все товарищеские матчи нужно играть вничью, даже специально. Я очень болела, чтобы Камерун забил и была ничья. В товарищеских матчах нужно просто проявить уважение друг к другу. Не надо относиться серьёзно», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.
Игра между Россией и Кенией завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Облякова.
Ранее сообщалось, что РФС работает над организацией домашнего матча сборной России в ноябре.