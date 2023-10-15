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Молодёжная сборная России по футболу взяла сильнейший состав в бразильское турне

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Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров сообщил, что на учебно-тренировочный сбор в Бразилию отправились сильнейшие футболисты.
Молодёжная сборная России по футболу взяла сильнейший состав в бразильское турне

«После этого турне костяк молодёжной сборной появится? Сюда же мы постарались собрать наших лучших игроков, которые есть в этих возрастных категориях. Кто-то остался дома. Мы постарались сильнейшую команду именно сюда привезти. А в будущем всё будет зависеть от того, с кем играем и кто жив-здоров из наших футболистов», — цитирует Шабарова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в каждой поездке сборная России старается подстраиваться под соперника.

«Мы вынуждены это делать. Зачастую мы едем 2005-м годом рождения, когда приходят именно на него приглашения. 2004-м не можем поехать. Мы ехали в Узбекистан и ОАЭ 2005-м годом», — добавил Шабаров.

Команда России также проведёт контрольный матч со сверстниками из «Ред Булл Брагантино». Заключительная игра состоится 16 октября.

Ранее сообщалось, что футболисты молодёжной сборной России обыграли юношескую команду «Сантоса».

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