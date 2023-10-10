Слуцкий назвал вратарскими голы, пропущенные Акинфеевым и Максименко

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о пропущенных голах голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«Можно ли гол Промеса назвать вратарским? Думаю, что можно. Если быть честным, то можно. Как и Максименко можно предъявлять за оба мяча. Понятно, что у Промеса там было великолепное исполнение, сложный мяч, но можно», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее российский футбольный тренер Александр Григорян высказал мнение, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин должен возглавить «Спартак».