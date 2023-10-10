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Григорян: хочу, чтобы «Спартак» тренировал Карпин

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Российский футбольный тренер Александр Григорян высказал мнение, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин должен возглавить «Спартак».

«Я выскажу своё мнение, несмотря на то что Абаскаль мне был всегда симпатичен. Я за то, чтобы «Спартак» тренировал Валерий Карпин. Это будет тот тренер, которого, я уверен, не придётся критиковать и который сможет реализовать потенциал «Спартака», — сказал Григорян в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

1 октября стало известно, что красно-белые заинтересованы в подписании главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича.

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