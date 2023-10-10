Григорян: хочу, чтобы «Спартак» тренировал Карпин

Российский футбольный тренер Александр Григорян высказал мнение, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин должен возглавить «Спартак».

«Я выскажу своё мнение, несмотря на то что Абаскаль мне был всегда симпатичен. Я за то, чтобы «Спартак» тренировал Валерий Карпин. Это будет тот тренер, которого, я уверен, не придётся критиковать и который сможет реализовать потенциал «Спартака», — сказал Григорян в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

1 октября стало известно, что красно-белые заинтересованы в подписании главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича.