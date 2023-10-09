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КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Милана Гайича во время матча 11-го тура чемпионата России со «Спартаком».
КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича
  • РИА Новости

«По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по эпизоду матча «Спартак» — ЦСКА. Представители красно-белых вызваны на заседание», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Серб вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч, и проигнорировал бол-боя, который протянул ему снаряд. После этого бол-бой толкнул защитника в плечо, из-за чего футболист упал.

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2. 26-летний парагваец Хесус Медина забил гол на 97-й минуте игры.

После 11 туров красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие с 17 баллами занимают седьмую строчку.

Ранее бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал красно-белых за матч с ЦСКА в 11-м туре РПЛ. 

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