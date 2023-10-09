Ловчев раскритиковал «Спартак» за матч с ЦСКА в 11-м туре РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу столичного дерби между красно-белыми и ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не было Соболева, и оказалось, что его некому заменить. Мозес и Промес сдали, Бонгонда в дерби вообще был нулевым. Команда не играет в силу своих футболистов, более того, сейчас «Спартак» деградирует», — написал Ловчев в соцсетях.

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2. 26-летний парагваец Хесус Медина забил гол на 97-й минуте игры.

После 11 туров красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие с 17 баллами занимают седьмую строчку.

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено поведение болельщиков московских «Спартака» и ЦСКА.