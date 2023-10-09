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КДК РФС рассмотрит поведение фанатов «Спартака» и ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено поведение болельщиков московских «Спартака» и ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
КДК РФС рассмотрит поведение фанатов «Спартака» и ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ
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«Рассмотрим нецензурные скандирования фанатов «Спартака» и ЦСКА. Заседание пройдёт 11 октября», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

После 11 туров красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы с 17 баллами занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что гол Медины спас «Спартак» от поражения в игре с ЦСКА.

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