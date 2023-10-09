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Самсонова вернулась в топ-20 рейтинга WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
Самсонова вернулась в топ-20 рейтинга WTA
  • © AP Photo/Manu Fernandez

Как сообщается на сайте WTA, российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась с 22-й на 16-ю строчку в рейтинге организации.

На прошедшей неделе 24-летняя россиянка впервые в карьере дошла до финала турнира серии «Мастерс» в Пекине (Китай), где проиграла польке Иге Свёнтек.

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась с 13-го на 12-е место, а россиянка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-50, расположившись на 50-й позиции.

Лидирует в рейтинге белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил мнение, что Самсоновой не хватает веры в себя, чтобы обыгрывать топовых соперников.

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