Янчук: Самсоновой не хватает веры в себя, чтобы обыгрывать топовых соперников

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российской теннисистки Людмилы Самсоновой от польки Иги Свёнтек в финале турнира серии «Мастерс» в Пекине (Китай).

«Не могу сказать, что игра Самсоновой по ходу турнира в Пекине меня как-то удивила. Она проявила то самое мастерство, которого от неё так долго ждали, её выход в финал не был для меня сюрпризом. Людмила показала нам, что продолжает закономерно прибавлять в уровне своей игры. Касаемо её выступления против Свёнтек: при всём своём хорошем техническом оснащении Самсонова пока не верит в себя, отсюда и вытекают эти невынужденные ошибки. Для победы над действительно топовыми соперниками ей не хватает уверенности.



Также можно сказать, что у неё пока отсутствует главный навык, который отличает лучших теннисистов, — умение сражаться за главные мячи в матче. Необязательно бороться за каждый, надо лишь понимать, какой решит судьбу гейма, сета, матча. Считаю, что у Людмилы ещё всё впереди и в первую очередь ей надо лишь провести большее количество матчей с сильными оппонентами, постепенно она обретёт уверенность и дополнит своё понимание», — заявил Янчук RT.

Ранее сообщалось, что Самсонова проиграла Свёнтек в финале «Мастерса» в Пекине.