Пилот Alpine Окон признался, что его вырвало во время гонки Ф-1 в Катаре

Французский пилот Alpine Эстебан Окон сообщил, что ему стало плохо во время гонки Гран-при Катара «Формулы-1».

«Да, меня стошнило на 15-м или 16-м круге. Со мной никогда не случалось такого в прошлом», — цитирует Окона Mirror.

По его словам, во время гонки была очень сильная жара.

«Сегодня был не только горячий воздух и горячий двигатель. Внутри болида было, наверное, порядка 80 градусов», — добавил Окон.

Француз финишировал седьмым. Макс Ферстаппен выиграл 18-й этап чемпионата. 26-летний голландец накануне по итогам спринтерской гонки досрочно оформил победу в общем зачёте и стал трёхкратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Оскар Пиастри выиграл спринт Гран-при Катара «Формулы-1».



