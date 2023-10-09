Пилот Alpine Окон признался, что его вырвало во время гонки Ф-1 в Катаре
«Да, меня стошнило на 15-м или 16-м круге. Со мной никогда не случалось такого в прошлом», — цитирует Окона Mirror.
По его словам, во время гонки была очень сильная жара.
«Сегодня был не только горячий воздух и горячий двигатель. Внутри болида было, наверное, порядка 80 градусов», — добавил Окон.
Француз финишировал седьмым. Макс Ферстаппен выиграл 18-й этап чемпионата. 26-летний голландец накануне по итогам спринтерской гонки досрочно оформил победу в общем зачёте и стал трёхкратным чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что Оскар Пиастри выиграл спринт Гран-при Катара «Формулы-1».