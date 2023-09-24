Масалитин: болельщики ЦСКА вправе высказать своё недовольство Федотову

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничью армейцев с «Ростовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очевидно, что ситуация в команде становится всё более тяжёлой. Отчасти объяснить её можно травмами защитников. Выбыли Игорь Дивеев и Мойзес, а Виллиан Роша пропускал игру из-за красной карточки.



Перед нами предстала экспериментальная линия обороны, которая крайне неудачно себя проявила. Если первый мяч ещё можно списать на прекрасное исполнительское мастерство Алексея Миронова, то с остальными будет уже не так просто. Второй гол произошёл во многом благодаря суете в действиях защитников, третий — следствие персональной ошибки Максима Мухина. Однако надо отдать должное армейцам. Они не выключились из игры и старались находить моменты», — сказал Масалитин RT.

Также он заявил, что болельщики ЦСКА вправе выказывать своё недовольство главному тренеру армейцев Владимиру Федотову.



«Наставник продолжает поиски оптимального состава. Но вопросы возникают и к организации действий футболистов на поле. Уже не первый тур чемпионата, а ЦСКА до сих пор не показывает внятной игры. Мы не видим, за счёт чего москвичи могут побеждать, хотя состав не претерпел сильных изменений в сравнении с прошлым сезоном», — заявил Масалитин.

Ранее Владимир Федотов заявил, что ЦСКА получил творческий пинок от «Ростова», а потом взялся за дело.