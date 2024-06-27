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Мэр Одессы заявил об увольнении более 600 сотрудников скорой помощи

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За последние девять месяцев в Одессе более 600 сотрудников скорой помощи написали заявления об увольнении.
Мэр Одессы заявил об увольнении более 600 сотрудников скорой помощи
  • РИА Новости

О дефиците водителей и фельдшеров скорой помощи написал в своём Telegram-канале одесский мэр Геннадий Труханов.

«Из-за недостатка кадров в Одессе ежедневно не выезжает на маршрут 20 машин скорой», — отметил глава города.

Ранее в Верховной раде заявили, что МВД Украины ведёт скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), заставляя их увольняться или писать рапорты на перевод в нацполицию.

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