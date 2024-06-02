Депутат Рады: МВД Украины ведёт скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по ЧС

МВД Украины ведёт скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), заставляя их увольняться или писать рапорты на перевод в нацполицию.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«К сожалению, даже бронирование 100% личного состава ГСЧС Украины не поможет, так как МВД ведёт скрытую мобилизацию пожарных», — написал депутат в своём Telegram-канале, сославшись на жителей Украины.

Гончаренко считает, что правительство Украины таким образом снимает с себя ответственность.

Ранее решение властей Украины мобилизовать сотрудников ГСЧС Гончаренко назвал «абсолютно безумным».

На Украине потребовали вернуть бронь от мобилизации сотрудникам Госслужбы по ЧС.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.