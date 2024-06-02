Депутат Рады: МВД Украины ведёт скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по ЧС
- РИА Новости
Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«К сожалению, даже бронирование 100% личного состава ГСЧС Украины не поможет, так как МВД ведёт скрытую мобилизацию пожарных», — написал депутат в своём Telegram-канале, сославшись на жителей Украины.
Гончаренко считает, что правительство Украины таким образом снимает с себя ответственность.
Ранее решение властей Украины мобилизовать сотрудников ГСЧС Гончаренко назвал «абсолютно безумным».
На Украине потребовали вернуть бронь от мобилизации сотрудникам Госслужбы по ЧС.
* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.