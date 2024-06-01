Депутат Рады: на Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

Власти Украины приняли решение мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Такой информацией поделился в личном Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он назвал решение Киева «абсолютно безумным».

«Власти решили мобилизовать ГСЧС. Абсолютно безумное решение!» — отметил парламентарий.

Ранее Гончаренко заявил, что первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.