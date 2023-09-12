Хабиб Нурмагомедов поздравил Джоковича с победой на US Open

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на US Open.

«Поздравляю, мой друг. Какое выступление», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Серб одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Теннисист выиграл четвёртый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018 годах. В его активе 24 победы на турнирах Большого шлема.

Ранее издание The Times of India перепутало теннисиста Даниила Медведева с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.