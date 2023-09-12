Хабиб Нурмагомедов поздравил Джоковича с победой на US Open
«Поздравляю, мой друг. Какое выступление», — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Серб одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Теннисист выиграл четвёртый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018 годах. В его активе 24 победы на турнирах Большого шлема.
Ранее издание The Times of India перепутало теннисиста Даниила Медведева с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.