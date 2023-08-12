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«Лейпциг» разгромил «Баварию» и впервые в истории выиграл Суперкубок Германии

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«Лейпциг» нанёс разгромное поражение «Баварии» в матче за Суперкубок Германии по футболу 2023 года.

Игра на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марко Розе.

Хет-трик оформил Дани Ольмо. 25-летний испанский полузащитник отличился на третьей, 44-й и 68-й минутах матча.

В коллекции «Лейпцига» есть две победы в Кубке Германии (2022-й, 2023-й). «Бавария» победила в Бундеслиге минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что нападающий Гарри Кейн дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии по футболу с «Лейпцигом».

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