«Лейпциг» разгромил «Баварию» и впервые в истории выиграл Суперкубок Германии
Игра на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марко Розе.
Хет-трик оформил Дани Ольмо. 25-летний испанский полузащитник отличился на третьей, 44-й и 68-й минутах матча.
В коллекции «Лейпцига» есть две победы в Кубке Германии (2022-й, 2023-й). «Бавария» победила в Бундеслиге минувшего сезона.
Ранее сообщалось, что нападающий Гарри Кейн дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии по футболу с «Лейпцигом».