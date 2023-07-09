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Гол Комличенко помог «Ростову» разгромить «Факел» в товарищеском матче

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«Ростов» разгромил на своём стадионе воронежский «Факел» в товарищеском матче.
Гол Комличенко помог «Ростову» разгромить «Факел» в товарищеском матче
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:0 победой подопечных Валерия Карпина. 

Забитыми мячами отличились Алексей Миронов (44-я минута), Николай Комличенко (97-я) и Максим Осипенко (113-я, пенальти).

«Ростов» по итогам сезона-2022/23 занял четвёртое место в Российской премьер-лиги.

Ранее боснийский защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич принял решение приостановить контракт и перейти в «Гамбург».

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