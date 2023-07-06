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Хаджикадунич приостановил контракт с «Ростовом» и перешёл в «Гамбург»

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Боснийский защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич принял решение приостановить контракт и перейти в «Гамбург».

Как сообщает пресс-служба «Гамбурга», защитник будет выступать на правах аренды до конца сезона.

Защитник не вернулся в расположение ростовского клуба после окончания аренды в «Мальмё». В сезоне-2022/23 Хаджикадунич выступал за «Мальорку» на правах аренды.

В составе «Ростова» в сезоне-2021/22 защитник провёл десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее гол Тугарева помог «Ростову» победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче.

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