Хаджикадунич приостановил контракт с «Ростовом» и перешёл в «Гамбург»

Боснийский защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич принял решение приостановить контракт и перейти в «Гамбург».

Как сообщает пресс-служба «Гамбурга», защитник будет выступать на правах аренды до конца сезона.

Защитник не вернулся в расположение ростовского клуба после окончания аренды в «Мальмё». В сезоне-2022/23 Хаджикадунич выступал за «Мальорку» на правах аренды.

В составе «Ростова» в сезоне-2021/22 защитник провёл десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее гол Тугарева помог «Ростову» победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче.