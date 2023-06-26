Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Захарян — о Личке: «Оренбург» играл супер

Короткая ссылка
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о новом главном тренере команды Марцеле Личке.
Захарян — о Личке: «Оренбург» играл супер
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Он хороший тренер. Сейчас поближе познакомимся, посмотрим, какие будут тренировки. Видно было, что «Оренбург» играл супер, поэтому я думаю, что к нам пришёл очень хороший тренер», — цитирует Захаряна Sport24.

22 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее сообщалось, что Личку встретили в аэропорту Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить