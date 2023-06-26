Захарян — о Личке: «Оренбург» играл супер

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о новом главном тренере команды Марцеле Личке.

«Он хороший тренер. Сейчас поближе познакомимся, посмотрим, какие будут тренировки. Видно было, что «Оренбург» играл супер, поэтому я думаю, что к нам пришёл очень хороший тренер», — цитирует Захаряна Sport24.

22 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее сообщалось, что Личку встретили в аэропорту Москвы.