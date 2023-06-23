Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Президент «Гремио» подтвердил проблемы со здоровьем у Суареса

Короткая ссылка
Президент «Гремио» Альберто Герра высказался о возможном завершении карьеры нападающего Луиса Суареса.

«Суарес достиг своего предела. Ему почти каждый день делают инъекции и специальные процедуры. Он постоянно чувствует боль», — приводит слова Герры Goal.

По информации Sport, игрок планирует завершить карьеру из-за проблем с коленом. В клубе же хотят прописать в контракте пункт, согласно которому «Гремио» получит компенсацию в случае, если Суарес продолжит карьеру в другой команде.

Нападающий известен выступлениями за «Барселону» и «Ливерпуль».

Ранее Суарес рассказал, почему не сможет перейти в «Интер Майами» к Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить