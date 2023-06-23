Президент «Гремио» подтвердил проблемы со здоровьем у Суареса
«Суарес достиг своего предела. Ему почти каждый день делают инъекции и специальные процедуры. Он постоянно чувствует боль», — приводит слова Герры Goal.
По информации Sport, игрок планирует завершить карьеру из-за проблем с коленом. В клубе же хотят прописать в контракте пункт, согласно которому «Гремио» получит компенсацию в случае, если Суарес продолжит карьеру в другой команде.
Нападающий известен выступлениями за «Барселону» и «Ливерпуль».
Ранее Суарес рассказал, почему не сможет перейти в «Интер Майами» к Месси.