Президент «Гремио» подтвердил проблемы со здоровьем у Суареса

Президент «Гремио» Альберто Герра высказался о возможном завершении карьеры нападающего Луиса Суареса.

«Суарес достиг своего предела. Ему почти каждый день делают инъекции и специальные процедуры. Он постоянно чувствует боль», — приводит слова Герры Goal.

По информации Sport, игрок планирует завершить карьеру из-за проблем с коленом. В клубе же хотят прописать в контракте пункт, согласно которому «Гремио» получит компенсацию в случае, если Суарес продолжит карьеру в другой команде.

Нападающий известен выступлениями за «Барселону» и «Ливерпуль».

Ранее Суарес рассказал, почему не сможет перейти в «Интер Майами» к Месси.