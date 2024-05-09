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Рогов: ВСУ пытаются удержаться на кладбище к северу от Работина

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные в боях за Работино на Запорожском направлении стараются удержать позиции на кладбище к северу от села.
Рогов: ВСУ пытаются удержаться на кладбище к северу от Работина
  • AP

Об этом он рассказал ТАСС.

«Сегодня [Работино] ими де-факто потеряно, они находятся на кладбище, что символично, — нацисты закрепились на кладбище к северу от Работина», — указал Рогов.

По его словам, к сожалению, продвижение фронта идёт не так быстро, как хотелось бы, но происходит. При этом российские бойцы в заданных условиях достигают просто неимоверных результатов.

«Так не быстро ещё и потому, что везде минные поля. Это не просто минные поля, это в шахматном порядке в несколько слоёв всё заминировано», — добавил он.

Ранее Рогов заявил, что военные подняли флаг России над Работином.

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