Суарес рассказал, почему не сможет перейти в «Интер Майами» к Месси

Нападающий «Гремио» Луис Суарес рассказал, что не сможет покинуть клуб в летнее трансферное окно, чтобы перейти в «Интер Майами».

«Присоединюсь ли я к Месси в «Интер Майами»? Это невозможно. Я счастлив в «Гремио», у меня контракт до 2024 года», — приводит слова Суареса Marca.

Суарес выступает в составе бразильского «Гремио», Месси перешёл в американский «Интер Майами», а Неймар представляет французский «Пари Сен-Жермен».

10 июня стало известно, что «Барселона» не будет возвращать себе Неймара из-за частых травм и его образа жизни.

Ранее Суарес заявил, что они с Месси и Неймаром договорились завершить карьеру в одном клубе.