Суарес заявил, что они с Месси и Неймаром договорились завершить карьеру в одном клубе

Уругвайский футболист Луис Суарес рассказал, что договорился с аргентинцем Лионелем Месси и бразильцем Неймаром завершить карьеру в одной команде.

«Мы договорились об этом. Просто наслаждаемся радостью футбола, играем так, как нам нравится, и уходим на пенсию вместе. Я не знаю, что насчёт Неймара, но мы с Месси определённо будем заканчивать вместе», — цитирует Суареса Albiceleste Talk.

Суарес выступает в составе бразильского «Гремио», Месси перешёл в американский «Интер Майами», а Неймар представляет французский «Пари Сен-Жермен».

10 июня стало известно, что «Барселона» не будет возвращать себе Неймара из-за частых травм и его образа жизни.

Ранее бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро не исключил, что Месси сыграет на ЧМ-2026.