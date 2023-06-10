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Суарес заявил, что они с Месси и Неймаром договорились завершить карьеру в одном клубе

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Уругвайский футболист Луис Суарес рассказал, что договорился с аргентинцем Лионелем Месси и бразильцем Неймаром завершить карьеру в одной команде.
Суарес заявил, что они с Месси и Неймаром договорились завершить карьеру в одном клубе
  • Gettyimages.ru

«Мы договорились об этом. Просто наслаждаемся радостью футбола, играем так, как нам нравится, и уходим на пенсию вместе. Я не знаю, что насчёт Неймара, но мы с Месси определённо будем заканчивать вместе», — цитирует Суареса Albiceleste Talk.

Суарес выступает в составе бразильского «Гремио», Месси перешёл в американский «Интер Майами», а Неймар представляет французский «Пари Сен-Жермен».

10 июня стало известно, что «Барселона» не будет возвращать себе Неймара из-за частых травм и его образа жизни. 

Ранее бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро не исключил, что Месси сыграет на ЧМ-2026.

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