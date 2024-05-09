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В Венгрии сравнили конфискацию активов России с ущемлениями в 1940-е

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Решение ЕС о экспроприации доходов от российских активов похоже на захват чужой собственности по национальному признаку в 1940-е, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
В Венгрии сравнили конфискацию активов России с ущемлениями в 1940-е
  • AP

«Это напоминает о Второй мировой войне, когда у кого-то забирают имущество по принципу национальности или страны — просто потому что русский», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, в ЕС давно «взяли право в кавычки», но при этом он призвал дождаться официального заявления Брюсселя.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подтвердила, что послы стран ЕС достигли консенсуса по экспроприации доходов от замороженных российских активов в пользу нужд Киева.

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