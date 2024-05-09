В Венгрии сравнили конфискацию активов России с ущемлениями в 1940-е
- AP
«Это напоминает о Второй мировой войне, когда у кого-то забирают имущество по принципу национальности или страны — просто потому что русский», — цитирует его РИА Новости.
По словам политика, в ЕС давно «взяли право в кавычки», но при этом он призвал дождаться официального заявления Брюсселя.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подтвердила, что послы стран ЕС достигли консенсуса по экспроприации доходов от замороженных российских активов в пользу нужд Киева.