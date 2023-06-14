Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Железняков: некрасиво переходить за враждебную страну

Короткая ссылка
Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о своём отношении к переходам спортсменов в сборные других стран.
Железняков: некрасиво переходить за враждебную страну
  • Gettyimages.ru
  • © w-ings

«Личное дело каждого, как и куда переходить, но лично я придерживаюсь мнения, что много зависит от страны, в которую переходишь. Переходить за враждебную страну — некрасиво. Но решает сам человек — зачем и куда идёт», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».

Он также отметил, что должна быть компенсация со стороны, которая приглашает спортсмена. 

10 июня призёры чемпионата России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили в описания своих профилей флаг Грузии. В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что дуэт будет выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв предложил обязать выплачивать компенсацию за смену спортивного гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить