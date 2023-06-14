Железняков: некрасиво переходить за враждебную страну

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о своём отношении к переходам спортсменов в сборные других стран.

«Личное дело каждого, как и куда переходить, но лично я придерживаюсь мнения, что много зависит от страны, в которую переходишь. Переходить за враждебную страну — некрасиво. Но решает сам человек — зачем и куда идёт», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».

Он также отметил, что должна быть компенсация со стороны, которая приглашает спортсмена.

10 июня призёры чемпионата России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили в описания своих профилей флаг Грузии. В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что дуэт будет выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв предложил обязать выплачивать компенсацию за смену спортивного гражданства.