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Свищёв призвал обсудить вопрос обязательной компенсации за смену спортивного гражданства

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Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв предложил обязать выплачивать компенсацию за смену спортивного гражданства.
Свищёв призвал обсудить вопрос обязательной компенсации за смену спортивного гражданства
  • РИА Новости

«Спортсмены ездят за деньги регионов, Министерства спорта, центра спортивной подготовки. Огромное количество персонала работает на то, чтобы из спортсмена вырастить чемпиона. Когда чемпион вдруг принимает решение о смене спортивного гражданства, необходимо поднимать вопросы о компенсации», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

10 июня призёры чемпионата России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили в описания своих профилей флаг Грузии. 

В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее фигурист Иван Десятов переехал в США для того, чтобы у него появилась возможность выступать на международных соревнованиях.

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