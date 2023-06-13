Свищёв призвал обсудить вопрос обязательной компенсации за смену спортивного гражданства
- РИА Новости
«Спортсмены ездят за деньги регионов, Министерства спорта, центра спортивной подготовки. Огромное количество персонала работает на то, чтобы из спортсмена вырастить чемпиона. Когда чемпион вдруг принимает решение о смене спортивного гражданства, необходимо поднимать вопросы о компенсации», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».
10 июня призёры чемпионата России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили в описания своих профилей флаг Грузии.
В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.
Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.
Ранее фигурист Иван Десятов переехал в США для того, чтобы у него появилась возможность выступать на международных соревнованиях.