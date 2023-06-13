Свищёв призвал обсудить вопрос обязательной компенсации за смену спортивного гражданства

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв предложил обязать выплачивать компенсацию за смену спортивного гражданства.

«Спортсмены ездят за деньги регионов, Министерства спорта, центра спортивной подготовки. Огромное количество персонала работает на то, чтобы из спортсмена вырастить чемпиона. Когда чемпион вдруг принимает решение о смене спортивного гражданства, необходимо поднимать вопросы о компенсации», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

10 июня призёры чемпионата России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили в описания своих профилей флаг Грузии.

В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее фигурист Иван Десятов переехал в США для того, чтобы у него появилась возможность выступать на международных соревнованиях.