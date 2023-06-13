Фигурист Десятов сообщил, что переехал в США ради международных турниров

Фигурист Иван Десятов переехал в США для того, чтобы у него появилась возможность выступать на международных соревнованиях.

«Главной причиной переезда было желание представлять себя и свою команду на международном уровне. Здесь, в США, я тоже до сих пор не могу кататься на международных соревнованиях, но это в большей степени контролируемо мной, чем какой-то ситуацией в мире», — цитирует Десятова «Чемпионат».

Он напомнил, что спортсмены из России и Белоруссии не могут в данный момент выступать на международных соревнованиях.

«И неизвестно ещё, сколько лет не смогут. Или времени», — добавил Десятов.

Решение о продлении отстранения было принято 11 июня на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске к турнирам россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Фигурист сменил российское гражданство на белорусское.

Ранее депутат Дмитрий Свищёв назвал глупым решение ISU о продлении отстранения россиян.