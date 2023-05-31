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Тим Цзю сделал первое заявление после укуса собаки

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Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тим заявил, что история с укусом собаки не повлияет на его планы провести поединок с мексиканцем Карлосом Окампо.

«Ничего страшного не случилось. Просто на выходных произошёл небольшой инцидент, но мы готовы драться. Спасибо всем за поддержку. Я действительно ценю это. Но повторюсь, я порядке. Планы не поменялись. Путь к званию абсолютного чемпиона продолжается», — заявил Цзю в соцсетях.

30 мая The Guardian сообщила, что Цзю рискует пропустить поединок с Карлосом Окампо, который должен состояться 18 июня. Отмечалось, после укуса собаки Тимофея доставили в больницу, где он перенёс операцию на правом предплечье.

На счету 28-летнего Цзю 22 победы в 22 поединках. 27-летний Окампо одержал 34 победы в 36 боях.

Ранее сообщалось, что WBO обязала Чарло провести защиту титулов против Цзю до 30 сентября.

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