TalkSPORT: WBO обязала Чарло провести защиту титулов против Цзю до 30 сентября

Журналист TalkSPORT Майкл Бенсон сообщил, что Всемирная боксёрская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в первой средней весовой категории Джермелла Чарло из США провести защиту титула против российско-австралийского боксёра Тима Цзю.

«Бой за звание абсолютного чемпиона мира Цзю — Чарло должен состояться не позднее 30 сентября», — написал Бенсон в Twitter.

Цзю ранее сообщил, что проведёт бой против мексиканца Карлоса Окампо 18 июня в Австралии. Поединок с Чарло должен был состояться в январе 2023 года. Но был отменён, поскольку американец получил травму кисти.

На счету 28-летнего Цзю 22 победы (16 нокаутом) в 22 поединках. Боксёр 12 марта техническим нокаутом в девятом раунде взял верх над американцем Тони Харрисоном и завоевал временный пояс WBO в первом среднем весе.

У 32-летнего Чарло в активе 32 победы (22 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на ситуацию с гимном на церемонии награждения россиянки Анастасии Демурчян.